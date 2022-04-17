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На Херсонщині окупанти готують провокацію

Анастасія Диняк

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Російські окупанти панують обстріляти Херсон та звинуватити у цьому українських військових. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Так, в районі Антонівського мосту на Херсонщині росіяни розвертають «Гради». Ворог планує вдарити по Херсону та перекласти відповідальність на ЗСУ.

За його словами, це має стати причиною для того, щоб «врятувати» місто, та провести там «референдум».

«Наголошуємо, що українські військові ніколи не стріляють по цивільних будинках мирних мешканців. Важливо надати розголосу цим планам», – йдеться в повідомленні.

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