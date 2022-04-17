Мешканці Попасної понад 50 днів живуть в укриттях

Мирні мешканці Попасної на Луганщині вже понад 50 днів живуть в бомбосховищах. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, ситуація в місті подібна до Маріуполя. Російські військові використовують один сценарій.

«Мешканці понад 50 днів живуть у бомбосховищах. Евакуація зривається майже кожного дня через постійні обстріли», – йдеться в повідомленні.

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