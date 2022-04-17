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Маріупольці потерпають від голоду, окупанти не пропускають гуманітарні конвої

Ольга Денисяка

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Понад 100 000 мирних жителів Маріуполя страждають від нестачі води та їжі. За понад місяць блокади міста рашисти не допустили туди жоден гуманітарний конвой з продовольством та ліками від України або міжнародних організацій. Про це йдеться у Facebook уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Як заявила Денісова, широко розрекламована у ЗМІ окупанта гуманітарна допомога рф включає лише буханку хліба та пляшку води на добу. Видача продуктів проходить в штабах «єдиної росіі», але харчів катастрофічно не вистачає.

З кожним днем погіршується ситуація з медичною допомогою – шириться антисанітарія, а перебування у сирих холодних підвалах викликають інфекційні та застудні хвороби. При цьому отримати допомогу лікаря у місті неможливо.

Крім того, з понеділка в місті буде заборонено переміщення та навіть перебування на вулиці без спеціальних перепусток. Сотні містян вимушені вистоювати черги для їх отримання, інакше – отримати навіть мізерний пайок з хлібом буде неможливо.

«Рашисти знищують маріупольців усіма можливими засобами, перетворивши місто на пекло. Такі дії рф є геноцидом українського народу», – наголосила Денісова.

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