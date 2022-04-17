Маріупольці потерпають від голоду, окупанти не пропускають гуманітарні конвої

Понад 100 000 мирних жителів Маріуполя страждають від нестачі води та їжі. За понад місяць блокади міста рашисти не допустили туди жоден гуманітарний конвой з продовольством та ліками від України або міжнародних організацій. Про це йдеться у Facebook уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Як заявила Денісова, широко розрекламована у ЗМІ окупанта гуманітарна допомога рф включає лише буханку хліба та пляшку води на добу. Видача продуктів проходить в штабах «єдиної росіі», але харчів катастрофічно не вистачає.

З кожним днем погіршується ситуація з медичною допомогою – шириться антисанітарія, а перебування у сирих холодних підвалах викликають інфекційні та застудні хвороби. При цьому отримати допомогу лікаря у місті неможливо.

Крім того, з понеділка в місті буде заборонено переміщення та навіть перебування на вулиці без спеціальних перепусток. Сотні містян вимушені вистоювати черги для їх отримання, інакше – отримати навіть мізерний пайок з хлібом буде неможливо.

«Рашисти знищують маріупольців усіма можливими засобами, перетворивши місто на пекло. Такі дії рф є геноцидом українського народу», – наголосила Денісова.

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