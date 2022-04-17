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ЄС виділяє ще 50 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Ольга Денисяка

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ЄС виділяє ще 50 мільйонів євро гуманітарного фінансування на підтримку людей, які постраждали від війни Росії проти України. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише Європейська правда.

45 мільйонів євро передбачені на гуманітарні проєкти в Україні та 5 мільйонів євро – у Молдові. Таким чином загальний обсяг фінансування гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на війну досягає 143 мільйонів євро.

Це фінансування є частиною пакету підтримки в розмірі 1 млрд євро, який Європейська комісія пообіцяла на глобальному заході минулого тижня.

Нове фінансування має задовольнити найнагальніші гуманітарні потреби шляхом надання невідкладної медичної допомоги, доступу до безпечної питної води та гігієни, притулку та захисту, грошової допомоги та підтримки проти гендерного насильства.

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