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250 маріупольців потягом евакуювались до Львова

Ольга Денисяка

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17 квітня група з понад 250 біженців з Маріуполя вирушила поїздом із Запоріжжя до Львова. Про це йдеться у Facebook «Укрзалізниці».

Також сьогодні відбудеться евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького.

В «Укрзалзниці» зазначили, що не вказують точний час відправлення потягів з міркувань безпеки. А також закликали всіх мешканців Донбасу евакуюватись до безпечних обалстей.

«Нагадуємо, що точний час відправлення ми більше не вказуємо в повідомленнях з міркувань безпеки, його можна дізнатися на гарячій лінії 0 800 503 111 або на вокзалах.  Місць вистачить усім, рекомендуємо не зволікати з евакуацією ваших родин з Донбасу», – йдеться в повідомленні.

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