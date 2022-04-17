250 маріупольців потягом евакуювались до Львова

17 квітня група з понад 250 біженців з Маріуполя вирушила поїздом із Запоріжжя до Львова. Про це йдеться у Facebook «Укрзалізниці».

Також сьогодні відбудеться евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького.

В «Укрзалзниці» зазначили, що не вказують точний час відправлення потягів з міркувань безпеки. А також закликали всіх мешканців Донбасу евакуюватись до безпечних обалстей.

«Нагадуємо, що точний час відправлення ми більше не вказуємо в повідомленнях з міркувань безпеки, його можна дізнатися на гарячій лінії 0 800 503 111 або на вокзалах. Місць вистачить усім, рекомендуємо не зволікати з евакуацією ваших родин з Донбасу», – йдеться в повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.