У Львові стартував ІІІ фермерський ярмарок, на якому презентували новий рецепт кави

На площі Ринок запрацював Львівський фермерський ярмарок, на якому фермери Львівщини продають свою продукцію. На ярмарку відвідувачі можуть придбати натуральні сири, ковбаси, домашні вина, випічку, тощо.

Львівський фермерський ярмарок вперше запрацював у липні 2020 року для того, що підтримати місцевих виробників та економіку країни у період пандемії коронавірусу. Так, вже третій рік поспіль Львів збирає фермерів, де вони можуть ділитися досвідом із колегами, презентувати свою продукцію та продавати її покупцю.

«Зараз важливо робити все, що допоможе нам перемоги у цій війні. Ось тут, до прикладу, хлопці готують каву і всі кошти передають на ЗСУ. Всі підприємці, що є на ярмарку, допомагають армії. Важливо, щоб ми не просили в світу гроші, а щоб працювала наша економіка, хоча ми вдячні всім, хто допомагає», – зазначає мер Львова Андрій Садовий.

Особливістю цьогорічного ярмарку стала презентація нового рецепту кави Ukrainer, автором якої є чемпіон з приготування напою Вадим Грановський.

«Наша кава Ukrainer – це подвійне еспресо і кава в джезві в одному горнятку. Це міцна, насичена, яскрава кава. Саме таку каву полюбляють пити наші військові, тому у нас виникла ідея створити такий напій, який буде символізувати Україну. Міцна кава – міцна країна. Хочемо, щоб цю каву пили у всьому світі і підтримували нашу батьківщину.

Львів завжди був кавовою столицею, тому нам здається, що презентація нової кави тут є досить доречною. Наша кава – це наша крафтова продукція, тому ми вирішили тут частувати людей нашим творінням, щоб донести його цінність, унікальність. Презентувати нашу каву у Львові – це велика честь», – розповів Вадим Грановський.

Зазначимо, що Львівський фермерський ярмарок діятиме щосуботи з 10.00 год до 16.00 год. Триватиме він до середини осені.

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