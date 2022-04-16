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У квітні сотні тисяч українців повернулись в країну, – ДПСУ

Ольга Денисяка

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З початку квітня в Україну повернулись 400 тисяч громадян, серед них є раніше евакуйовані. Про це йдеться у Facebook Державної прикордонної служби.

У Держприкордонслужбі заявляють, що фіксують збільшення пасажиропотоку. Так, з 2 по 15 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули більше 900 тис. осіб. В Україну в‘їхали близько 400 тис. осіб, виїхали – понад 500 тис. осіб.

Прикодонники пояснють, що збільшення пасажиро-транспортного потоку здебільшого пов’язана з поверненням в Україну на Великодні свята тих, хто працює або навчається закордоном. Також відмічається повернення раніше евакуйованих українців, які хочуть відвідати родичів та свої домівки.

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