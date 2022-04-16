Російські військові розстріляли людей на Херсонщині

Окупанти розстріляли сімох людей у селі Правдине на Херсонщині і підірвали будинок із загиблими. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своєму каналі у Telegram.

Досудове розслідування військового злочину у Правдиному проводить прокуратура Херсонщини.

За даними слідства, 12 квітня 2022 року в селі Правдине Білозерського району військовослужбовці збройних сил РФ розстріляли в житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку. Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок із тілами розстріляних людей.

Наразі встановлюють обставин події, а також проводять ідентифікації загиблих.

У Прокуратурі нагадують, якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази за лінком: warcrimes.gov.ua

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