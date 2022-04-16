На світ чекає голод, якщо рф не розблокує порти України, - ООН

ООН попередила, що закриття портів у Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі. Про це з посилання на The New York Time повідомляє Українська правда.

Зазначається, що сховища України переповнені зерном, яке у звичайний рік допомагає нагодувати 400 мільйонів людей у всьому світі.

Однак, ланцюжок поставок було порушено війною, і порти не можуть нормально працювати поблизу зони бойових дій.

Виконавчий директор Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі вважає, що проблема глобального постачання продовольства полягає в тому, щоб тримати відкритими південні порти: Одеса, Чорноморськ, Південний та Миколаїв на узбережжі Чорного моря, яким загрожує напад РФ.

Бізлі повідомив, що говорив телефоном і письмово викладав свої побоювання, але Кремль не відповів на жодне з побоювань ООН.

За його словами, операційні витрати на продовольчу програму ООН зросли на 71 мільйон доларів на місяць: «Це означає, що ми годуватимемо на 4-5 мільйонів людей менше на рік лише через збільшення витрат».

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