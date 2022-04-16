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Два дні з кулею в серці добирався до своїх: хірурги врятували українського військового

Ольга Денисяка

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У лікарні «Феофанія» провели унікальну операцію, під час якої дістали кулю з серця, не зупиняючи його. Про це йдеться у Facebook Міністерства охорони здоров’я України.

Хірурги медичного закладу врятували життя 20-річного українського воїна Володимира Гордієнка. Хлопцю дивом вдалося втекти з російського полону та вціліти після допитів, тортур та обстрілу окупантами авто, на якому він рятувався зі своїм побратимом.

Два дні Володимир лісом добирався до своїх. Як стане відомо пізніше, він ішов із кулею в серці і пневмогемотораксом. І дійшов.

Першу лікарську допомогу Володимирові надали в Малині. Згодом його доправили до Житомирської обласної лікарні, де після обстежень і з’ясувалося, що в області серця у воїна є сторонній предмет. Хлопця направили до Центру інноваційної кардіохірургії на базі лікарні «Феофанія».

Тут, після дообстеження, лікарі виявили, що в стінці лівого шлуночка, за півтора міліметра від порожнини серця є уламок. Медики кажуть, що таке поранення могло призвести до наскрізного отвору у серці, або ж уламок міг мігрувати та спровокувати інсульт чи втрату кінцівки.

У МОЗ кажуть, що складна операція тривала 5 годин та пройшла успішно. Лікарі оперували на працюючому серці за допомогою спеціальних стабілізаторів. За декілька годин після оперативного втручання Володимир вже розмовляв, а на наступний день – ходив.

Напередодні свого дня народження Володимир був виписаний із лікарні, але і досі перебуває на зв’язку зі своїми лікарями.

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Фото: МОЗ

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