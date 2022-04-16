16 квітня в Україні евакуювали майже 1,5 тисячі людей

Впродовж суботи, 16 квітня, гуманітарними коридорами з гарячих точок евакуювали 1 449 людей. Про це йдеться в Телеграм віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхала 1 381 людина. З них:

170 осіб – з Маріуполя;

1 211 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

З міст Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна Луганської області попри постійні обстріли вдалося евакуювати 68 людей. Через щільні та масові обстріли була повністю зірвана евакуація людей з Лисичанська.

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