В Україні продають товари трьох тисяч російських виробників. Перелік

Понад 3200 популярних торговлеьних марок, під якими виготовляють косметику, ліки, дитяче харчування та низку інших товарів в Україні, належать резидентам російської федерації. Серед них – Агуша, Простоквашино, Віферон та Єрмоліно. Про це повідомляють аналітики Опендатабот.

За даними аналітиків, 3238 торговельних марок, продукцію яких щодня купують українці, належить резидентам рф. Станом на початок вторгнення серед найбільш відомих – марки дитячого харчування (Агуша, Засинайко, Тьома/ Тёма), чаї (Лісма, Curtis, Майский), молочні продукти (Простоквашино, Актуаль, Веселий молочник, Чудо), косметика (Faberlic), ліки (Віферон, діоксидин, реабілар), пива (Балтика, Жигулі) та навіть ЗМІ (АіФ, РБК).

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Аналітики стверджують, що винагорода за використання цих ТМ раніше перераховувалась в рф. У майбутньому існує варіант, при якому ці ТМ буде перереєстровано на нових власників не з рф задля того, аби уникнути санкцій та продовжити працювати на українському ринку.

«Від початку війни Укрпатент продовжує прийом та розгляд заявок на реєстрацію нових торговельних марок та передання прав на вже існуючі. На зміну власника торговельної марки потрібно близько трьох місяців. Отже, таким чином вже за 2 місяці ми побачимо в реєстрі перші спроби передати російські ТМ на європейських або ж азіатських власників», – пояснює патентний повірений Олексій Сердюк.

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