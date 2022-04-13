ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні продають товари трьох тисяч російських виробників. Перелік

Ольга Денисяка

|

Понад 3200 популярних торговлеьних марок, під якими виготовляють косметику, ліки, дитяче харчування та низку інших товарів в Україні, належать резидентам російської федерації. Серед них – Агуша, Простоквашино, Віферон та Єрмоліно. Про це повідомляють аналітики Опендатабот.

За даними аналітиків, 3238 торговельних марок, продукцію яких щодня купують українці, належить резидентам рф. Станом на початок вторгнення серед найбільш відомих – марки дитячого харчування (Агуша, Засинайко, Тьома/ Тёма), чаї (Лісма, Curtis, Майский), молочні продукти (Простоквашино, Актуаль, Веселий молочник, Чудо), косметика (Faberlic), ліки (Віферон, діоксидин, реабілар), пива (Балтика, Жигулі) та навіть ЗМІ (АіФ, РБК).

Натисніть на зображення для збільшення

Аналітики стверджують, що винагорода за використання цих ТМ раніше перераховувалась в рф. У майбутньому існує варіант, при якому ці ТМ буде перереєстровано на нових власників не з рф задля того, аби уникнути санкцій та продовжити працювати на українському ринку.

«Від початку війни Укрпатент продовжує прийом та розгляд заявок на реєстрацію нових торговельних марок та передання прав на вже існуючі. На зміну власника торговельної марки потрібно близько трьох місяців. Отже, таким чином вже за 2 місяці ми побачимо в реєстрі перші спроби передати російські ТМ на європейських або ж азіатських власників», – пояснює патентний повірений Олексій Сердюк.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів