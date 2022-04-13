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Російські окупанти скаржаться на втрати і байдужих командирів

Наталя Дуляба

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Російські окупанти скаржаться на втрати, яких завдають Збройні Сили України, а також на своє вище військове керівництво. Про це свідчить ще одна телефонна розмова росіян, яку перехопила Служба безпеки України у опублікувала у Facebook.

Спочатку окупант розповідає, як сили збройних сил рф потерпають від воїнів ЗСУ: «Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… «Тигра» так расху*рили, что типы с «Тигра» на 4 метра повыскакивали с этой машины. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было…».

Своєму співрозмовнику вояка розказує, що підрозділи збройних сил рф, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази.

«По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют», – каже загарбник.

Також він нарікає, що командування не дбає про солдат. Ось як він розповідає про свого командира: «…наш начальник почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й».

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