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Росіяни вбили в Україні 191 дитину

Наталя Дуляба

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191 дитина загинула в Україні від дій російських окупаційних військ. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своїй сторінці у Facebook.

Станом на 13 квітня 191 дитина загинули через збройну агресію рф в Україні, ще 349 отримали поранення.

Наразі ці цифри ще не є остаточними, оскільки триває робота у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з офіційно встановленими ювенальними прокурорами даними найбільше дітей постраждали у Донецькій області – 113, Київській – 102, Харківській – 79, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Херсонській – 38, Луганській – 36, Запорізькій – 23, у столиці – 16, у Сумській і Житомирській областях – 16 і 15 відповідно.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами на території смт Бородянка та села Королівка Київської області, виявлено обгорілі тіла 16-річної дівчини та 10-річного хлопчика.

11 квітня під час обстрілів рф цивільної інфраструктури Харкова загинули півторамісячна дитина та 12-річний підліток. Ще четверо дітей віком 1, 4, 5 та 9 років отримали поранення.

Також 11 квітня в Херсонській області внаслідок влучення снаряду в житловий будинок тяжкі поранення отримала 15-річна дівчинка.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами рф українських міст та сіл пошкоджено 957 закладів освіти, 88 із них зруйновані повністю.

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