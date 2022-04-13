Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть до Києва

Президенти Польщі Анджей Дуда, Литви – Гітанас Науседа, Латвії – Егілс Левітс та Естонії – Алар Каріс вирушили з візитом до Києва. Про це у своєму Twitter’і повідомив Гітанас Науседа.

«Прямуємо до Києва з твердим посланням про політичну підтримку та військову допомогу. Литва продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет та свободу. Разом до перемоги!», – написав він.

Європейська правда із посиланням на TVN24 повідомляє, що президенти чотирьох країн зустрінуться в Києві з Володимиром Зеленським.

«Наша мета – підтримати президента Зеленського та захисників України у вирішальний для цієї країни момент», – сказав керівник відділу міжнародної політики Офісу президента Польщі Якуб Кумох, який супроводжує польського президента.

Польща є організатором візиту та спільно з Україною забезпечує його логістику та безпеку.

«Країни Балтії є нашими ключовими партнерами у питаннях безпеки у регіоні. Разом ми вирішили разом поїхати до Києва», – сказав Кумох.

Додамо, що візит президентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії до Києва стане першим візитом глав держав до української столиці з початку війни, яку почала росія. Дуда та Науседа востаннє зустрічалися із Зеленським у Києві напередодні війни.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Twitter Гітанаса Науседи, KPRP