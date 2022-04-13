На Львівщині впіймали ще двох ухилянтів, які намагалися втекти до ЄС

На Львівщині двоє молодих чоловіків притягують до відповідальності за ухилення від служби у Збройних силах України. Обвинувальні акти щодо мешканця Сумської області та львів’янина, котрі підробили довідки про стан здоров’я та намагались виїхати за межі території України уже передано на розгляд суду.

Як встановили правоохоронці, 21-річний мешканець Сумської області самостійно виготовив довідку військово-лікарської комісії про визнання себе непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку за станом здоров’я, що звільняє від обов’язку мобілізації на службу до Збройних Сил України. Це посвідчення 17 березня зловмисник пред’явив інспектору прикордонної служби на переході «Рава-Руська» під час спроби перетину державного кордону України з Республікою Польща. Прикордонники помітили ознаки підроблення та повідомили про подію поліцейських.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

На аналогічному злочині затримали молодого львів’янина. Як встановили правоохоронці, 19 березня на переході «Рава-Руська» 21-річний житель Львова під час спроби перетину державного кордону України з Республікою Польща надав інспектору прикордонної служби підроблену довідку військово-лікарської комісії про визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку за станом здоров’я.

Також встановлено, що цю довідку він виготовив самостійно з метою виїхати за межі України. Як і в попередньому випадку, інспектор, який виявив документ з ознаками підроблення, повідомив про подію поліцейських.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Ухилянтам загрожує до двох років тюрми.

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