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На Київщині виявили ворожий сховок із боєприпасами

Наталя Дуляба

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У Київській області виявили сховок росіян із боєприпасами, в якому нарахували 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру. Про це йдеться на сторінці управління стратегічного командування ЗСУ у Facebook.

Ворожий склад з боєприпасами виявили нацгвардійці під час патрулюванні у селі Королівка Київської області. Російські окупанти в об лаштованому сховку зберігали 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.

Українські військові зауважують, що, незважаючи на звільнення Київщини від російських військ, все ще можуть переховуватися диверсійно-розвідувальні групи. Тому виявлення подібних сховків із ворожими боєприпасами є вкрай важливими.

«Триває несення служби в звільнених населених пунктах Київської області, де окупанти залишили велику кількість зброї, боєприпасів, а також можлива робота диверсійно-розвідувальних груп. Посилені заходи безпеки та комендантська година дадуть змогу зробити ці населені пункти значно безпечнішими і захистити наших громадян», – йдеться у повідомленні.

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