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Ліс перемоги: 16 квітня на Львівщині масово садитимуть дерева

Наталя Дуляба

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У суботу, 16 квітня, на Львівщині проведуть масову акцію «Ліс перемоги», в межах якої у кожному районі області висаджуватимуть дерева. Долучитися може кожен охочий. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Ліс перемоги на Львівщині візьмуться висаджувати напередодні Вербної неділі. Дерева будуть садити у кожному районі області, для цього у лісгоспах підготували відповідні ділянки та відповідний асортимент порід.

Як зауважують в обласному управлінні лісового та мисливського господарства, ліс перемоги буде свідченням віри у Збройні Сили України, у силу українського народу, а згодом нагадуватиме нащадкам про героїчні часи, які зараз переживає Україна.

Долучитися до висадки може кожен охочий. За детальною інформацією просять звернутись до відповідальних осіб лісгоспів у районах, ось контакти:

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Додамо, акцію «Ліс перемоги» організовує Львівська обласна військова адміністрація, Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства та ГО «Добро.Дій» у межах президентської програми «Зелена країна».

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