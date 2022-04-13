Чому росія замінила командувача війною в Україні: версія Британської розвідки

За даними британської розвідки, призначення нового командувача сил російського вторгнення генерала Олександра Дворнікова демонструє, наскільки рішучий опір українців, а також неефективне довоєнне планування росії. Про це пише Укрінформ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

«Призначення росією генерала армії Олександра Дворнікова командувачем війною в Україні є спробою централізувати командування та управління. Нездатність зв’язати та координувати військову діяльність заважала вторгненню росії до сьогодні», – вважають у британській розвідці.

Дворніков, як і чимало високопоставлених російських генералів, має попередній досвід командування в Сирії. Крім того, з 2016 року він командував Південним військовим округом росії, що межує з українським Донбасом.

У росії нещодавно наголошували на прогресуванні наступів на Донбасі, оскільки російські сили переорієнтовуються на схід.

«Вибір Дворнікова додатково демонструє, наскільки рішучий опір українців, а також те, що неефективне довоєнне планування змусили росію переоцінити свої операції», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через провал практично всіх цілей, поставлених перед російським військовим керівництвом щодо вторгнення до України, змінили командувача операції. Вторгненням зараз керує російський генерал Дворніков, який намагається покращити координацію між різними підрозділами.

10 квітня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що призначення нового командувача сил російського вторгнення генерала Дворнікова не вплине на плани України.

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