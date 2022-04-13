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13 квітня в Україні не відкриватимуть гуманітарних коридорів, – Верещук

Ольга Денисяка

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13 квітня в Україні не проводитимуть жодного гуманітарного коридору, оскільки російські окупанти, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, блокують евакуаційні автобуси та порушують режим припинення вогню. Про це в Телеграмі повідомила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Щодо гуманітарних коридорів на 13 квітня 2022 року: на жаль, сьогодні ми їх не відкриваємо», – заявила Верещук.

Міністерка пояснила, що у Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню.

«Окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях. Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні»,– каже міністерка.

Але, вона запевнила: українська сторона працюватименад тим, щоб гуманітарні коридори відкрилися знов якнайшвидше.

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