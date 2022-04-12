Ворог втратив вже 19 600 військових та 150 літаків

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 19 600 військових, 157 літаків та 140 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 6 квітня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 19 600 осіб,

танків ‒ 732 од,

бойових броньованих машин ‒ 1 946 од,

артилерійських систем – 349 од,

РСЗВ ‒ 111 од,

засоби ППО ‒ 63 од,

літаків – 157 од,

гелікоптерів – 140 од,

автомобільної техніки ‒ 1 406 од,

кораблі /катери ‒ 7 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 124,

Спеціальна техніка ‒ 25,

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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