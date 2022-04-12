Від російських обстрілів на Харківщині загинули 8 людей, серед них є дитина

11 квітня у Харківській області внаслідок обстрілів російських окупантів загинули 8 людей, серед них є одна дитина. Про це в Телеграмі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Голова ОВА повідомляє, що ЗСУ міцно тримають оборонні позиції Харкова та області і тому російський ворог від свого безсилля продовжує «воювати» з мирним населенням.

Так, 11 квітня продовжилися обстріли обласного центру. Унаслідок денних атак по місту та області, на жаль, є 8 загиблих, в тому числі дитина 13 років. Також є 19 поранених, серед них – двоє дітей 4 та 9 років.

Крім того, в області зафіксували використання ворогом мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи інший фактор руху. Тому вони ще більш небезпечні. Рятувальники працюють і ліквідовують їх.

Також Синєгубов зазначив, що в області складним залишається Ізюмський напрямок. Окупанти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше. Але їм це не вдається, бо українська армія міцно тримає позиції та не пускає окупантів.

Водночас, попри атаки ворога, область працює над доставкою гуманітарної допомоги, відновленням доріг та запуском економічних процесів.

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