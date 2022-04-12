В російській армії росте невдоволення через невиконані обіцянки керівництва

Російські солдати, що воювали в Україні, не отримують обіцяні доплати та статус «ветерана», а військове керівництво намагається не допустити масових звільнень, вносячи зміни у контракти. Про це свідчать дані, опубліковані на сторінці у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Російські військовослужбовці з 47 танкової дивізії, що брали участь в боях проти України, не отримали обіцяних додаткових доплат. Останні нараховані доплати – це 2% до окладу за «навчання» ще до початку війни.

При цьому обіцяний статус «ветерана» теоретично можуть отримати тільки ті, хто отримав поранення, лікувався в шпиталі та має офіційно задокументовані травми.

«Військові окупанта бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але всі вони ігноруються. Як наслідок – військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій», – кажуть в українській розвідці.

Ще одним фактором, який впливає на відмову солдат воювати в Україні, – велика кількість тіл загиблих, які починають надходити до рф. Щоб не сіяти паніку, командування віддало наказ транспортувати їх невеликими партіями. Командири вважають, що це допоможе уникнути проявів невдоволення та спротиву в окремих підрозділах, а також паніки серед місцевих громад.

Крім того, вище військове керівництво росії намагається не допустити масових звільнень військовослужбовців, які не хочуть брати участь у бойових діях в Україні. Для цього до військового контракту армії рф включають положення про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їхнього проведення.

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