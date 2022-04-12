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Українська армія перетворила на металобрухт п'ять тисяч одиниць техніки рф

Ольга Денисяка

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Українська армія за сім тижнів війни знищила 5000 одиниць російської техніки, перетворивши її на купу металу, який можна використати для відновлення інфраструктури країни. Однак спочатку цю техніку потрібно правильно утилізувати. Про це повідомляє Forbes.

Станом на 8 квітня вага всієї знищеної російської техніки становить 85 000 тонн. З неї: близько 75 000 тонн – вуглецева та нержавіюча сталь; 2500 тонн – алюміній; 1000 тонн – мідь; понад 360 тонн титану та магнію; а також 10 кг платини, 18 кг золота та 1,2 тонни срібла.

Вказується, що у 2021 році загальна заготівля металобрухту в Україні становила 4,1 млн т. Українські металургійні заводи для виробництва сталі використали 80% цього металобрухту.

«Якщо утилізувати всю військову техніку, а метали продати, то можна отримати близько 45 млн доларів. Зокрема: 31 млн дол. принесе брухт чорних металів, 8 млн дол. – мідь, 4 млн дол. – алюміній, 1 млн дол. – інші кольорові метали, 1 млн дол. – дорогоцінні метали», – йдеться в матеріалі.

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