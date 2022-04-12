Україна націоналізує 10 російських кораблів

Правоохоронці завадили російським підприємцям вивезти з України 10 суден реальною вартістю понад 1 мільярд гривень. Про це йдеться на сторінці Держбюро розслідувань у Facebook.

Йдеться про 8 російських вантажних судна та 2 танкери, які знаходились в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах. Кораблі були задіяні у логістичних операціях рф в акваторії Чорного моря та Дунаю.

«Власники намагались незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни «прописки». Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками, ця сума занижена щонайменше у 5 разів», – кажуть у ДБР.

11 квітня судна передали на зберігання до Адміністрації морських портів України. Крім того, слідчі подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою націоналізації цих російських кораблів. Тож тепер вони працюватимуть в інтересах держави задля розбудови та економічного розвитку України.

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