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Росіяни вбили 186 українських дітей

Анастасія Диняк

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Станом на ранок середи, 6 квітня, російські військові вбили 186 дітей в Україні, ще 344 зазнали поранень. Про це повідомив Офіс генпрокурора на своєму каналі у Telegram.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 113, Київській – 99, Харківській – 76, Чернігівській – 54, Миколаївський – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 22, Херсонській – 36, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

У селі Гаврилівка Бучанського району на Київщині виявили тіло 5-річної дитини, яка загинула внаслідок розриву артилерійського снаряду.

В п’ятницю, 8 квітня, внаслідок обстрілу російськими військами житлового будинку в Маріуполі загинула півторарічна дівчинка.

В прнеділок, 11 квітня, у Харкові загинув 13-річний хлопчик.

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