На сьогодні погодили 9 гуманітарних коридорів

У вівторок, 12 квітня, планують евакуювати українців з дев’яти населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Так, «зелені» коридори, які погодили на сьогодні:
- Маріуполь – Запоріжжя;
- Бердянськ – Запоріжжя;
- Токмак – Запоріжжя;
- Енергодар – Запоріжжя;
- Сєвєродонецьк – Бахмут;
- Лисичанськ – Бахмут;
- Попасна – Бахмут;
- Гірське – Бахмут;
- Рубіжне – Бахмут.
Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
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Анастасія Диняк