На сьогодні погодили 9 гуманітарних коридорів

У вівторок, 12 квітня, планують евакуювати українців з дев’яти населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, «зелені» коридори, які погодили на сьогодні:

Маріуполь – Запоріжжя;

Бердянськ – Запоріжжя;

Токмак – Запоріжжя;

Енергодар – Запоріжжя;

Сєвєродонецьк – Бахмут;

Лисичанськ – Бахмут;

Попасна – Бахмут;

Гірське – Бахмут;

Рубіжне – Бахмут.

Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

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