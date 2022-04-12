На Київщині у підвалі знайшли тіла людей

Ще шість вбитих мирних мешканців знайшли у підвалі будинку у селі на Київщині. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Так, у селі Шевченкове Броварського району Київської області в підвалі на території одного з приватних будинків було знайдено тіла місцевих мешканців. Шестеро людей загинули у наслідок вогнепального поранення.

Районна окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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