Мінфін прогнозує зростання дефіциту держбюджету України

Дефіцит державного бюджету може зрости більш ніж удвічі. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, пише hromadske.

Так, за прогнозами Міністерства фінансів, дефіцит держбюджету зросте з 2,7 мільярдів доларів у березні до 5-7 мільярдів доларів у квітні та травні. Міністр звернувся з проханням надати Україні фінансову підтримку для ліквідації дефіциту.

«Ми перебуваємо у великому стресі, у найгіршому стані. Тепер це питання виживання нашої країни», – наголосив Марченко.

За його словами, збитки України через війну вже становлять близько 270 мільярдів доларів.

«Понад 7 тисяч житлових будинків зруйновані або пошкоджені. Приблизно 30% українських підприємств зупинилися, 45% працюють частково. Споживання електроенергії впало на 35%, різко скоротилася торгівля», – пояснив міністр.

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