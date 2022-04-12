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Мінфін прогнозує зростання дефіциту держбюджету України

Анастасія Диняк

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Дефіцит державного бюджету може зрости більш ніж удвічі. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, пише hromadske.

Так, за прогнозами Міністерства фінансів, дефіцит держбюджету зросте з 2,7 мільярдів доларів у березні до 5-7 мільярдів доларів у квітні та травні.  Міністр звернувся з проханням надати Україні фінансову підтримку для ліквідації дефіциту.

«Ми перебуваємо у великому стресі, у найгіршому стані. Тепер це питання виживання нашої країни», – наголосив Марченко.

За його словами, збитки України через війну вже становлять близько 270 мільярдів доларів.

«Понад 7 тисяч житлових будинків зруйновані або пошкоджені. Приблизно 30% українських підприємств зупинилися, 45% працюють частково. Споживання електроенергії впало на 35%, різко скоротилася торгівля», – пояснив міністр.

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