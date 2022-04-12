Японія заморозила активи 398 росіян

Під санкції Японії потрапили 398 росіян та 28 російських компаній. Про це повідомили у МЗС країни.

В вівторок, 12 квітня Міністерство закордонних справ Японії опублікувало санкційний список щодо Росії. Так, Японія заморозила активи 398 громадян та 28 компаній РФ.

Зокрема у список потрапили російські «Альфа-банк» та «Сбербанк». Під санкціями відтепер депутати держдуми РФ, дві дочки Путіна та сім’я глави МЗС Лаврова.

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