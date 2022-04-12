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Глава УГКЦ просить Ватикан переглянути ідею про участь українки і росіянки у Хресній ході

Ольга Денисяка

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Глава Української греко-католицької церкви Святослав попросив Ватикан переглянути формат цьогорічної Хресної дороги в Страсну п’ятницю, який передбачає, що хрест нестимуть українка і росіянка. Блаженніший Святослав назвав цей задум невчасним і таким, що не враховує контекст повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це він заявив Департаменту інформації УГКЦ.

«Вважаю таку ідею невчасною, двозначною та такою, що не враховує контекст військової агресії росії проти України. Для греко-католиків України тексти і жести ХІІІ стації цієї Хресної дороги є незрозумілими, а навіть образливими, особливо в контексті очікуваного другого, ще більш кривавого наступу російських військ на наші міста і села. Знаю, що і наші брати римо-католики поділяють ці думки та переживання», – заявив Блаженніший Святослав.

Глава УГКЦ розповів, що уже переказав до Ватикану ті численні негативні реакції багатьох єпископів, священників, монахів і монахинь та мирян, які переконані, що жести примирення між нашими народами будуть можливими лише тоді, коли закінчиться війна та винні у злочинах проти людяності будуть справедливо засуджені. Предстоятель УГКЦ попросив переглянути цей проєкт.

«Сподіваюся, що моє прохання, прохання вірних нашої Церкви, прохання вірних Римо-Католицької Церкви в Україні буде почуте», – сказав Блаженніший Святослав.

Як пише Укрінформ, напередодні Великодня у Страсну п’ятницю у Римі відбувається богослужіння – Хресна дорога із роздумами та молитвами, поділена на чотирнадцять молитовних зупинок «стоянь». Цьогоріч Ватикан вирішив, що хрест під час Хресної дороги нестимуть українка і росіянка. Це спільне несіння хреста мало би, за задумом організаторів, висловлювати надію на мир.

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