Ганна Маляр: «Ми на війні, а не в театрі, де глядачам роздають лібрето з описом очікуваного дійства»

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр про те, що українцям не слід сіяти «зраду» через брак певної інформації під час війни, адже військові просто не можуть розповідати деталі операцій чи пояснювати, яким підрозділам і яким саме чином вони допомагають:

«Давайте спробуємо не бути “сліпими”, як у відомій притчі про слона. Хтось тримає слона за хобота і думає, що він як змія, інший – за ногу і переконаний, що перед ним дерево, той, кому дістався хвіст, дотримується думки, що слон – це як мотузка. Кожен пізнав лише частину цілого. І кожен був неправий…

Давайте згадувати цю притчу, коли виникатиме чергова спокуса зрадою і “все пропало”. Кожен, напевне, може уявляти себе великим стратегом, спостерігаючи за ходом подій через екран смартфона. І все ж. Ми не на шоу “Останній герой”, де публіка голосує, кому йти, а кому залишатись. Ми не в театрі, де глядачам роздають лібрето з описом очікуваного дійства. Військові не анонсують задуми, операції і точний час їхнього початку.

Варто почути Головнокомандувача ЗСУ: “Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень. Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Вірте у Збройні Сили України!”.

Давайте виходити з того, що є глобальний оборонний задум і велика військова операція. Повною і системною інформацією про це володіє лише найвище військово-політичне керівництво. Більша частина цієї інформації є з грифом “секретно”.

На всіх інших рівнях інформація і, відповідно, уява про ситуацію є обмежені. Тобто, особа, яка виконує бойове завдання на тактичному рівні, володіє інформацією допустимою для цього рівня.

Рішення щодо конкретних регіонів, населених пунктів чи щодо конкретної операції приймаються з урахуванням оборонного задуму в цілому, всіх наявних спроможностей, розрахунку дій ворога, з врахуванням загроз та перспектив.

Тому висмикувати з загального задуму та глобальної оперативної картини фрагмент і починати його аналізувати немає сенсу. Це лише деталь, яка не дає уяви про всю картину.

Крім того, варто розуміти, що військові не можуть розкривати публічно під час війни інформацію про те, яку допомогу вони надавали тому чи іншому підрозділу, що опинився у кладній ситуації. Адже ворог одразу зрозуміє, що є канали надання допомоги.

Військові не можуть розкривати під час війни свої плани. Військові не можуть і не повинні під час війни пояснювати, чому було прийнято певне рішення щодо дороги, мосту, літака, населеного пункту тощо. Річ у тім, що пояснення рішення – це пояснення деталей загального плану, в межах якого прийнято це рішення.

Військовий – це насамперед професія. Люди, які приймають сьогодні військові рішення, багато років вчились цій професії і мають великий бойовий досвід з 2014 року. Це люди, які несуть відповідальність за свої рішення.

Тож не варто перетворювати обговорення військових операцій на “футбол”, коли всі знають, як футболісту голи забивати.

Це складна і виснажлива війна. Сили нерівні. І нас ще чекають складні випробовування. Але за 47 днів війни наше вище військове командування довело всьому світу, що вміє успішно воювати, виходячи з наявних можливостей».

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