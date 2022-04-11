ЗСУ знищили склад боєкомплектів

На Луганщині українські військові знищили склад російських боєкомплектів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Склад знаходився поблизу одного з окупованих міст на Луганщині. Пожежа на складі тривала півтори години.

«Палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей», – йдеться у повідомленні.

Також Гайдан додав, що пропагандистські російські джерела поширюють фейки про обстріл ЗСУ житлового сектора.

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