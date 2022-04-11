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ЗСУ збили ворожий літак над Луганщиною, – ОВА

Ольга Денисяка

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На Луганщині українські захисники збили ворожий літак. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УП.

Гайдай дав коротке зведення за 11 квітня. За його словами, ворог здійснив обстріл Лисичанська, є один загиблий. Внаслідок обстрілу Сєверодонецька було зруйновано «стратегічну» будівлю.

Найгарячіше, за словами голови ОВА, в Кремінній, Рубіжному та Попасній, окупанти намагаються здійснити там прориви. Бої тривають, ворог несе втрати.

Водночас Гайдай повідомив, що сьогодні ЗСУ знищили ворожий літак. Модель літака та інших подробиць голова ОВА не навів.

«Вчора яскраво 2,5 години палав склад БК рашистів у Новоайдарі. А сьогодні – мінус один ворожий літак», – заявив голова ОВА.

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