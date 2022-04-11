ЗСУ збили ворожий безпілотник

На півдні країни українські військові збили російський БПЛА «Орлан-10». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

У понеділок, 11 квітня, українські десантники збили черговий багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс «Орлан-10». Військові одного з підрозділів 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва ліквідували безпілотник за допомогою стрілецької зброї.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.