ЗСУ ліквідували командира ворожої БТГ

На Донеччині українські військові розбили частину російських військових батальйонної тактичної групи. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, ЗСУ знищили частину російських військових 1-ї батальйонної тактичної групи 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного військового округу.

Окрім того, українські військові ліквідували командира БТГ та начальника штабу ліквідували під час обстрілу.

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Фото: Генштаб