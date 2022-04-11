За добу ЗСУ знищили 4 ворожі гелікоптери

У неділю, 10 квітня, українські військові ліквідували 11 повітряних цілей, з них чотири – гелікоптери. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
«10 квітня 2022 року Повітряні Сили Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, вдалося знищити:
- 1 літак;
- 4 гелікоптери;
- 3 БПЛА;
- 3 крилаті ракети.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк