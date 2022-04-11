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За добу ЗСУ знищили 4 ворожі гелікоптери

Анастасія Диняк

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У неділю, 10 квітня, українські військові ліквідували 11 повітряних цілей, з них чотири – гелікоптери. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«10 квітня 2022 року Повітряні Сили Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вдалося знищити:

  • 1 літак;
  • 4 гелікоптери;
  • 3 БПЛА;
  • 3 крилаті ракети.

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