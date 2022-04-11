Ворог використовує українських дітей для розвідки

Російські окупанти пропонують дітям з України гроші за розвідку позицій ЗСУ. Про це повідомляє СБУ.

Так, росіяни зв’язалися із неповнолітнім хлопцем з Харкова через Telegram. Вони обіцяли підлітку заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

На Луганщині окупанти запропонували 16-річному хлопцю гроші в обмін на розвідку. Вони просили передати їм інформацію про розташування та маршрути пересування українських військ.

«Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу. Наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, в Україні кримінальна відповідальність настає при досягненні особою 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.

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