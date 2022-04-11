В Україну прибув загін французьких жандармів

В Україну прибув загін жандармів з Франції, щоб розслідувати воєнні злочини російських військових на Київщині. Про це повідомив посол Франції в Україні Етьє де Понсен.

У понеділок, 11 квітня, у Львів прибув загін жандармів з Франції. Незабаром вони відправляться на Київщину. Роботу жандарми розпочнуть у вівторок, 12 квітня.

«З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм побратимам з України у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва», – йдеться у повідомленні.

Етьє де Понсен також зазначив, що Франція стала першою країною, що надала таку допомогу.

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