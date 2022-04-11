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В Україні запрацював додаток для перевірки підозрілих осіб

Ольга Денисяка

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Служба Безпеки України запустила додаток «ТиХто», що спростить процедуру перевірки підозрілих осіб. Про це йдеться у Телеграмі СБУ.

Основна мета додатку – спростити процедуру перевірки підозрілих осіб на блокпостах, на вулицях під час комендантської години, на вході в укриття чи в інших ситуаціях. Додаток не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб, а працює з інформацією з відкритих реєстрів.

Завдяки йдодатку можна перевірити:

  • чи відповідає фото в паспорті дійсності, чи є паспорт недійсним та чи вважається він втраченим
  • чи перебуває людина в державному розшуку
  • чи накладені на неї санкції РНБО та чи присутня ця особа в реєстрі терористів
  • чи є особа включена до списку воєнних терористів і ДРГ або бази «Миротворець»
  • чи перебуває авто особи в розшуку

Додаток за підтримки кіберфахівців Служби безпеки України розробили команди YouControl та Artellence. Завантажити додаток можна за цими посиланнями: Google Play та App Store.

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