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В окупованих містах росіяни змушують дітей розпочати навчання

Анастасія Диняк

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Російські окупанти змушують дітей відновити навчання у районах, де ведуться активні бойові дії. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, у понеділок, 11 квітня, у тимчасово окупованому місті Волноваха на Донеччині діти були змушені піти до навчальних закладів. За словами Денісової, російські військові можуть спробувати використати дітей як живий щит для власного захисту.

«Ймовірно такі дії окупантів спрямовані на ускладнення операції з майбутнього звільнення міста Збройними Силами України та для можливих провокацій із жертвами заради дискредитації та звинувачення української сторони», – йдеться у повідомленні.

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