«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси

На понеділок, 11 квітня, «Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні потяги. Про це повідомили у пресслужбі залізниці.

Так, перевізник призначив 13 додаткових рейсів.

10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль;

14:00 – 241/242 Покровськ – Львів;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці;

14:00 – 241/242 Львів – Дніпро;

22:00 – 274/273 Львів – Полтава Півд;

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас;

08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро;

11:20 – 274/273 Слов’янськ – Львів;

11:30 – 209/210 Харків-Пас – Івано-Франківськ;

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;

21:30 – 236/235 Чернівці – Київ-Пас;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

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