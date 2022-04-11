У Миколаєві пролунав вибух

Під час повітряної тривоги у Миколаївській області пролунав вибух. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У неділю, 10 квітня, на Миколаївщині було чутно звук вибуху. Наразі невідомо, що стало причиною: робота ППО чи влучання ракети. Унаслідок вибуху уламками скла поранило одну людину.

Окрім того сталася пожежа у лісі. Станом на 23:28 вогонь було ліквідовано.

«Провірили повітря – чисто, навіть рівень радіації виміряли про всяк випадок. Все в межах норми», – додав Кім.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.