У Маріуполі окупанти взяли у полон моряків

Російські окупанти захопили у полон моряків вантажного судна SMARTA і вивезли у невідомому напрямку. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Hа території Маріупольського морського торгівельного порту росіяни взяли у полон екіпаж судна та дружину капітана, яка перебувала на борту. За попередніми даними усіх полонених вивезли у напрямку тимчасово окупованого Донецька.

На борту судна перебували 18 громадян України та громадянин Єгипту. Наразі зв’язку з ними немає. Відомо, що перед захопленням російські військові обстріляли судно.

За словами Денісової, суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого, до початку російського вторгнення. Далі він мав прямувати до Туреччини. Проте через війну судно не отримало дозволу на вихід у море і залишилося пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту.

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