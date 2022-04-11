У Херсоні знищили меморіал «Слава Україні»

У тимчасово окупованому Херсоні невідомі знищили меморіал, присвячений загиблим під час агресії Росії. Про це пише hromadske.

У неділю, 10 квітня, невідомі знищили панелі з фотографіями Героїв Небесної Сотні та українських військових, які загинули на Донбасі. Крім того, зловмисники зірвали прапор Євросоюзу.

За словами журналістів, разом із людьми, схожими на силовиків, пам’ятку знищували «візуально цивільні молоді люди».

Також пропагандистські ресурси опублікували відео знищення меморіалу одразу після випадку.

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