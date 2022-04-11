Росія поширює фейки, щоб зірвати постачання зброї в Україну

Росія поширює інформацію про знищення системи протиповітряної оборони С-300, яку передала Словаччина. Про це пише hromadske.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заперечив усі слова ворога.

«Словаччина категорично заперечує російську пропаганду про те, що система ППО С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною», – наголосив Хегер.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про спроби російської пропаганди зірвати постачання зброї в Україну.

«Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронними листами та засипати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся цьому», – сказав Кулеба.

Росія готує «фейкову операцію», щоб перервати співпрацю України з союзниками.

«Нам відомі сценарії росіян. Назву один із них. Вони можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників і вона масово переходить на озброєння російської армії. Хочу одразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ лишень відправляє ворога на той світ», – додав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.