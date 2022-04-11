«Приват24» не працюватиме до ранку

До ранку 12 квітня тимчасово будуть недоступні послуги сервісу «Приват24». Про це йдеться у Facebook ПриватБанку.

Сервіси тимчасово недоступні ще з вечора 10 квітня. У банку пояснюють, що проводять планові регламенті роботи. Штатний режим «Приват24» обіцяють повністю відновити до 06:00 год. 12 квітня.

«На жаль, налаштування вимагає більше часу, ніж ми планували спочатку. Це необхідно для забезпечення безперебійної та безпечної роботи сервісів банку, тож наші IT-фахівці працюють у режимі 24/7», – йдеться в повідомленні.

У банку додали, що оплати карткою у торгівельних мережах, а також зняття готівки в банкоматах працюють у звичайному режимі.

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