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Понад 66 тисяч людей подали заяву про пошкоджене майно

Анастасія Диняк

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Понад 66 тисяч українців подали заяву в «Дії» про пошкоджене у наслідок війни майно. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Так, станом на понеділок, 11 квітня, зареєстровано 66 тисяч заяв. Згодом спеціальна експертна комісія почне проводити оцінку житла.

Зауважимо, вносити дані у «Дії» можна лише щодо власного житла. Власник може подати заяву тільки на свою квартиру, а не на весь будинок.

Щоб подати заяву:

  • Оновіть застосунок «Дія» до останньої версії;
  • Зайдіть у «Дію» та натисніть «Послуги» та «Пошкоджене майно»;
  • Заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію.

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