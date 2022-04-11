ОСТАННІ НОВИНИ

Папа Римський закликав до до великоднього перемирʼя в Україні

|

Папа Римський Франциск 10 квітня, у Вербну неділю, закликав до укладення перемирʼя в Україні до католицького Великодня (17 квітня). На думку понтифіка, таке перемирʼя зрештою мало би привести до переговорів і укладення повноцінного миру. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Покладіть зброю! Нехай розпочнеться великоднє перемирʼя. Але не для переозброєння та відновлення бойових дій, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів», – сказав папа наприкінці богослужіння перед десятками тисяч людей на площі Святого Петра.

Раніше цього тижня, 6 квітня, папа Франциск засудив злочини проти мирних жителів під час повномасштабної російської агресії проти України.

На загальній аудієнції у середу очільник Католицької церкви закликав припинити вбивства цивільних в Україні. За його словами, останні новини з України, «замість того, щоби приносити полегшення та надію, засвідчують, натомість, нові звірства, як от різанина в Бучі».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів