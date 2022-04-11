На сьогодні погодили 11 гуманітарних коридорів

У понеділок, 11 квітня, людей евакуюють 11 гуманітарними коридорами. Про це повідомила міністерка з реінтеграції Ірина Верещук.
Так, людей евакуюють з трьох областей України.
Донецька область:
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
- Бердянськ – Запоріжжя;
- Токмак – Запоріжжя;
- Енергодар – Запоріжжя.
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
Луганська область:
- Сєвєродонецьк – Бахмут;
- Лисичанськ – Бахмут;
- Попасна – Бахмут;
- Гірське – Бахмут;
- Рубіжне – Бахмут.
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Анастасія Диняк