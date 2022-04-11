На сьогодні погодили 11 гуманітарних коридорів

У понеділок, 11 квітня, людей евакуюють 11 гуманітарними коридорами. Про це повідомила міністерка з реінтеграції Ірина Верещук.

Так, людей евакуюють з трьох областей України.

Донецька область:

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область:

Бердянськ – Запоріжжя;

Токмак – Запоріжжя;

Енергодар – Запоріжжя.

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

Луганська область:

Сєвєродонецьк – Бахмут;

Лисичанськ – Бахмут;

Попасна – Бахмут;

Гірське – Бахмут;

Рубіжне – Бахмут.

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